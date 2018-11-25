Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü öğle saatlerinde Beşiktaş Bebek Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla bir eğitim merkezinin önüne park eden sürücü ardından indi. Sürücü yürüyerek aracın arkasına geldiği esnada bir minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün frene basması sonucu yan dönen minibüs, hafif ticari araca ve seyir halinde olan ticari taksiye çarptı. Aracının arkasında olan hafif ticari araç sürücüsü ise minibüsün arasında sıkıştı. Kaza sonucu sıkışan sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Sürücünün araçların arasında sıkıştığı o kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.



Araçların arasında kaldı



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü yol kenarına aracını park edip iniyor. Sürücü, ardından aracının arkasına doğru yürüyor. O esnada yokuş aşağıya gelen minibüs kontrolden çıkıyor. Yan dönen minibüs hem taksiye hem de araca çarpıyor. Sürücü ise araçla minibüs arasında sıkışıyor. Adam neye uğradığına şaşırıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.