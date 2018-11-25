USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,00 - 6,02

Korkunç! İki aracın arasında kaldı

Bebek Yokuşu’nda park ettiği hafif ticari aracından inen sürücü, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs ile aracın arasında sıkıştı. Sürücünün şans eseri yara almadan atlattığı o kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa / 25 Kasım 2018 Pazar 09:07
Korkunç! İki aracın arasında kaldı
Video için tıklayın

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü öğle saatlerinde Beşiktaş Bebek Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafif ticari aracıyla bir eğitim merkezinin önüne park eden sürücü ardından indi. Sürücü yürüyerek aracın arkasına geldiği esnada bir minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün frene basması sonucu yan dönen minibüs, hafif ticari araca ve seyir halinde olan ticari taksiye çarptı. Aracının arkasında olan hafif ticari araç sürücüsü ise minibüsün arasında sıkıştı. Kaza sonucu sıkışan sürücü şans eseri yara almadan kurtulurken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Sürücünün araçların arasında sıkıştığı o kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Araçların arasında kaldı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hafif ticari aracın sürücüsü yol kenarına aracını park edip iniyor. Sürücü, ardından aracının arkasına doğru yürüyor. O esnada yokuş aşağıya gelen minibüs kontrolden çıkıyor. Yan dönen minibüs hem taksiye hem de araca çarpıyor. Sürücü ise araçla minibüs arasında sıkışıyor. Adam neye uğradığına şaşırıyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

BeşiktaşTicari Araç


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı