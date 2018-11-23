Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Turuncu Işık Yakacak

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet, tüm dünyada en yaygın görülen insan hakları ihlalleri arasında yer alıyor. Küresel ölçekte yapılan araştırmalar, her üç kadından birinin, yaşamları boyunca toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz kaldığını ortaya koyuyor.



Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilincin artırılmasının ve farkındalık yaratılmasının önemine inanan ICA, 24 Kasım Cumartesi - 26 Kasım Pazartesi tarihleri arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü turuncu ışıklarla aydınlatarak, kadına yönelik şiddete dikkat çekecek.



Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 2-8 Kasım tarihleri arasında lösemi hastalığına dikkat çekmek için turuncu, 20 Kasım'da ise Dünya Çocuk Hakları Günü için mavi ışıklarla aydınlatılmıştı.



ICA HAKKINDA

Başarılı yapım sürecinin ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi'nin işletmesini de üstlenen IC İçtaş İnşaat – Astaldi konsorsiyumu ICA, güçlü işletme kadrosu ve işbirliği içinde olduğu Türkiye'nin lider markaları ile hizmet veriyor. Akıllı ulaşım sistemleri, ileri teknoloji bakım ekipmanları ve ücret toplama sistemleri ile donatılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, iki kıta arasında transit taşımacılığın kavşak noktalarından biri olarak faaliyet gösteriyor ve İstanbul trafiğinin rahatlamasına katkı sağlıyor.

Tüm güzergah Ana Kontrol Merkezi'nden 7/24 izlenirken köprü ve otoyolun tüm İşletme, Bakım ve Operasyon faaliyetleri yıl boyunca ICA ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. ICA; yüksek işletme kalitesi, yaklaşık 1.000 kişiden oluşan bilgili, donanımlı ve özenli işletme kadrosu, Trafik Devriye ve Bakım ekipleri ile sürücülere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunuyor.

