Uzmanından ağız sağlığı uyarısı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Murat Sinanoğlu, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ile '22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü' münasebetiyle Mardin ve Kızıltepe ilçesindeki diş hastanelerinde hekimleri ziyaret ederek karanfil dağıttı.



İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, bireylerin fiziksel sağlığının, vücuttaki tüm organ ve dokuların sağlıklı olmasıyla mümkün olduğunu ifade ederek, “Bu nedenledir ki ağız ve diş sağlığını bozan faktörler bireyin genel vücut sağlığını da doğrudan etkilemektedir. Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları diğer hastalık risklerini arttırmakta olduğundan dış ortamla ilişkili olan ağız ve dişlerimizin sağlıklı olması oldukça önemlidir. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz. Sağlıksız bir ağız, insanın hem iş hem de özel hayatını olumsuz etkiler. Sağlıklı bir toplum olmak için herkesin ağız ve diş sağlığına daha fazla özen göstermesini, bunun için de diş temizliğinin ve belli aralıklarla diş hekimi kontrolünden geçmenin önemli olduğu bilincine varmasını diliyoruz. Kişilerin ağız hijyenine önem vermelerinin sağlanması, doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığının edinmesi, diş ipi kullanımının yaygınlaştırılması gereklidir. Sağlık Bakanlığımız ağız ve diş sağlığını, bu hizmeti sunan hekimlerimizi ve çalışanlarımızı çok önemsemekte ve diş hastalıklarının önlenmesi için çeşitli çalışmalar düzenlemektedir. Bizler de hekimlerimizle ve yöneticilerimizle beraber çalışmalarımızı yapmaktayız. Bütün diş hekimlerinin Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutluyorum” dedi.



Kaynak : İHA

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