Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat geçtiğimiz günlerde skandal sözler sarf ederek 'Artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum' demişti.



FRANSA'DAN DESTEK



'Atatürk'e tapıyorum' sözleri ve muhalif yapısıyla tepkileri üzerine çeken Mine Kırıkkanat'a Fransa'dan destek geldi.



Cumhuriyet gazetesi Kırıkkanat'a gelen desteği gazete yer verirken, Türkiye'de eleştiri yağmuruna tutulan Kırıkkanat'a Fransa'dan destek gelmesi dikkatlerden kaçmadı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel