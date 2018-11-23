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Bakan Selçuk'un '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle; kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında ’İyi ki öğretmenim’ diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.

Eğitim / 23 Kasım 2018 Cuma 15:32
Bakan Selçuk'un '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Karanfiller kaktüslere tepeden bakmaz. Toprak dikeni var diye ona hoyrat davranmaz. Hepsi aynı toprağın çiçeğidir. Bulutlar yağmura kızmaz, yıldızlar aya özenmez, rüzgar güneşe alınmaz; hepsi aynı göktedir, aynı düzen üzeredir. Ağaçlar tepe yapraklarını daha çok sevmez, en alt dalın kaderiyle en üst dalın kaderi aynı kökten beslenir. Akrep ve yelkovan birbirine yetişmek için değil, kendi seyrini tamamlamak için döner saat üzerinde. Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle; kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında 'İyi ki öğretmenim' diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Ben de iyi ki öğretmenim' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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ÖğretmenlerMilli Eğitim BakanıAkrep


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