Rusya ABD'ye karşı İran'la ortak hareket edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran ve Rusya'ya yönelik yaptığı yaptırım paketleri hakkında basın toplantısı düzenledi.



Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın, İran ile birlikte ABD yaptırımlardan korunmak için ortak çalışmalar yapacağını açıkladı.



Zaharova, İran ve Rusya'nın 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesinden önce de iki ülkenin ortak çalıştığını hatırlatarak, “Ticari ve ekonomik bağlarla dış etkilerden korunmak için birlikte çalışıyoruz” dedi.



“NATO DÜNYANI ALDATTI”



Sözcü Zaharova, NATO'nun tüm dünyayı aldatıp sınırlarını genişlettiğini söyledi.



Zaharova, “Moskova ile yapılan anlaşmalara rağmen NATO doğuya doğru genişlemesini sürdürüyor. Bana göre, NATO liderliğini oluşturan politik sistemler, kendi gelişimini doğrudan etkileyen Sovyetler Birliği'ni değil, uluslararası toplumu yanıltmak için her şeyi yaptı' dedi.



Kaynak : İHA

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