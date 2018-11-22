Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama

CHP'de yerel seçim için bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile bir araya geldi.



İNCE'DEN AÇIKLAMA



Görüşme sonrası açıklama yapan İnce, özetle şu ifadeleri kullandı:



''Önerilerimiz kaygılarımı ve bazı illerle ilgili bildiklerimi kendisine bunları aktardım. Partimin emrinde olduğumu söyledim. 89'da hemen hemen bütün belediyeleri nasıl aldıysak bugün de bunun mümkün olabileceğini örgütü dikkate almamız gerektiğini aktardım. İstanbul'da Ankara'da sandık koyarsak eğilim yoklaması yaparsak... Eğilim yoklaması yani seçim kurulu olmadan partililer olarak milletvekilleri sandığın başında olur 130 gün varken yapabiliriz bunu. Sandık koyalım o üyelerimiz karar versin kimin aday olacağına. Örgüt bu adayı ben seçtim derse başarılı oluruz bunları Sayın Genel Başkana aktardım. Değerlendireceğini söyledi Sayın Genel Başkan. Muharrem İnce kendine koltuk derdinde değildir Türkiye derdindeyim eğilim yoklaması olursa İstanbul'da 259 bin üyenin önüne sandık konursa yarışa gireceğim. Sandık konulmazsa gel adayımız ol derse asla aday değilim.''



Randevu talebi, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul adaylığı tartışılan Muharrem İnce'den gelmişti.



İnce, aday belirleme sürecinde eğilim yoklaması yapılması gerektiğini söylemişti.