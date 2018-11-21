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Meteoroloji'den Marmara'ya acil uyarı

Meteoroloji yarın Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı. Şiddetli rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Yaşam / 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:31
Meteoroloji'den Marmara'ya acil uyarı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.

Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

''Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.''

Marmara BölgesiMeteoroloji


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