Meteoroloji'den Marmara'ya acil uyarı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yaptı.



Uyarıda şu ifadelere yer verildi:



''Marmara'da rüzgarın yarın (22.11.2018 Perşembe) öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün (22.11.2018 Perşembe) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.''