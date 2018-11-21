'Kadın adaya oy vermeyeceğim' diyen Dekan Mehmet Karalı istifa etti

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'İlan ediyorum; Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir. Yerel seçimde hiçbir kadın belediye başkanı adayına oy vermeyeceğim' ifadelerini kullandı.



Dekan Karalı, gelen tepkiler üzerine, mesajı silerek, 'Kadınlarımıza verilen değerin, aile bağlamından uzaklaştırılıp, iş hayatındaki katkılarıyla ölçülmesinden ve böylece ailenin zarar görmesinden rahatsızlık duyduğum için bir tweet attım. Ancak konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsız olduğum için söz konusu tweeti'mi çekiyorum'' paylaşımında bulundu.





