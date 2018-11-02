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Milli Savunma Bakanlığı: 124 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir hafta içerisinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarında toplam 124 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Güncel / 02 Kasım 2018 Cuma 14:25
Milli Savunma Bakanlığı: 124 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim - 01 Kasım 2018 tarihleri arasında yurt içinde ve yurt dışında icra edilen terörle mücadele operasyonlarında 124 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 20 adet piyade tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet doçka uçaksavar, 3 adet AT-4 tanksavar silahı füzesi, bin 385 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 366 adet doçka uçaksavar mühimmatı, 14 adet RPG-7 R/A mühimmatı, 371 kilogram amonyum nitrat, 10 kg C-4 patlayıcı madde, 37 adet el bombası, 8 adet muhtelif telsiz, 36 adet fünye ele geçirildi 25 adet EYP imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 50 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda bir asker de yaralandı.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde ise, 2,3 kg uyuşturucu, 4 bin 542 litre kaçak akaryakıt, 34 bin 74 paket kaçak sigara, 5 adet muhtelif silah, 16 adet cep telefonu ve 247 adet kaçak küçükbaş hayvan ele geçirildi. Kaynak : İHA

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