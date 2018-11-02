Bakan Çavuşoğlu Japonya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4-6 Kasım tarihleri arasında Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono'nun davetine icabetle Japonya'ya ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu'nun ziyaret çerçevesinde Japon mevkidaşı Taro Kono, Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko, Üst Meclis Başkanı Chuichi Date ve Temsilciler Meclisi Başkanı Tadamori Oshima ile görüşmesi ve Başbakan Shinzo Abe tarafından kabul edilmesi öngörülüyor. Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Kaynak : İHA

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