USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,06 - 6,07

Yavşan Yaylası'nda Sonbahar bir başka güzel

Kahramanmaraş’ın doğal güzelliklerinden Yavşan Yaylası, havadan drone ile görüntülendi.

Yaşam / 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:40
Yavşan Yaylası'nda Sonbahar bir başka güzel

Onikişubat ilçesi Sır Baraj Gölü'nün güneyindeki yükseltiler üzerinde yer alan Yavşan Yaylası, zengin orman dokusu, kaynakları ve endemik bitkilerle çevrili doğal bir alan olarak biliniyor. Kent merkezine 30 kilometre mesafede yer alan yaylanın yüksekliği bin 300 metreye ulaşırken, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda yer alıyor. Yayla, doğal su kaynakları bakımından ülkenin zengin tabiat ormanlarının arasında bulunurken, kampçılık ve iklim çeşidi açısından kent ve bölge düzeyinde önemli noktada bulunuyor. Bölgede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan bilimsel çalışma neticesinde, 65 adet endemik bitki türü tespit edildi.

Değişik türde yabani bitki ve hayvanların bulunduğu sık ormanlık alan, sonbaharın sonunda havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Doğu AnadoluEndemikMilli Parklar Genel MüdürlüğüGüneydoğu Anadolu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı