İstanbul Havalimanı'nda otopark ücretleri belli oldu

İSTANBUL Havalimanı için belirlenen 2018 yılı ücret tarifesine göre engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı veya bulunduğu araçlardan(her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin birinci dereceden yakınlarının özel araçlarından (her defasında azami 15 güne kadar) ücret alınmayacak.



31 Ekim'de THYnin Ankara, Antalya, İzmir, Ercan ve Bakü'ye günlük seferlere başladığı İstanbul Havalimanı otoparkı kendi araçları ile gelen yolculara kolaylık olması açısından 2 ay süresince (30 Aralık 2018'e kadar) ücretsiz yapılmıştı.2018 yılı için belirlenen ücret tarifeleri yeni ücret tarifeleri yürürlüğe konulmasına kadar yürürlükte kalacak.



İÇ/DIŞ HATLAR KAPALI OTOPARK (OTOMOBİLLER İÇİN)



Park süresi (Saat/TL)



0-1 saat:19,75 TL



1-3 saat:24 TL



3-6 saat:37,75 TL



6-12 saat:44,75 TL



12-24 saat:60 TL



ABONMAN (OTOMOBİLLER İÇİN)



4 gün:173,50 TL



7 gün:284 TL



15 gün:387,50 TL



Aylık:423 TL



MOTOR,MOTOSİKLET



0-1 saat:9 TL



1-3 saat:12,25 TL



3-6 saat:18,75 TL



6-12 saat:22,75 TL



12-24 saat:30,50 TL



ABONMAN (MOTOR,MOTOSİKLET İÇİN)



4 gün:87 TL



7 gün:141,75 TL



15 gün:193,75 TL



Aylık:212 TL



AÇIK OTOPARKLAR İÇİN (OTOMOBİL)



Park süresi (Saat/TL)



0-1 saat:15 TL



1-3 saat:18 TL



3-6 saat:27,25 TL



6-12 saat: 30,50 TL



12-24 saat:42,25 TL



Abonman aylık 316 TL



MOTOR, MOTOSİKLET (AÇIK OTOPARK İÇİN)



0-1 saat:7,75 TL



1-3 saat:9 TL



3-6 saat:13 TL



6-12 saat:15,50 TL



12-24 saat:20,75 TL



Abonman aylık:161,25 TL



MİNİBÜS/PİKAP (AÇIK OTOPARK)



0-1 saat:17 TL



1-3 saat:22,75 TL



3-6 saat:30 TL



6-12 saat:35,75 TL



12-24 saat:49,50 TL



Abonman aylık:358,75 TL



MİDİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, KAMYONET (AÇIK OTOPARK)



0-1 saat:20 TL



1-3 saat:27,75 TL



3-6 saat:33,75 TL



6-12 saat:42,25 TL



12-24 saat:57,20 TL



Abonman aylık:402,25 TL



DHMİ Kiracısı, Taksi İşletmeleri ve Nakliyeciler, Havalimanı'nda görevli personel/personel servis araçları için ise açık otopark aylık abonman 130 TL



Engelli, gazilere ve şehit ailelerine her defasında azami 15 güne kadar ücretsiz



Devlet Personel Başkanlığının Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), Kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar),Engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar),Şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.



Atık atanlardan kalış süresi üzerinden yüzde 100 zamlı ücret alınacak.



Otoparklarda araç yıkanması, araçlardan çıkan atıkların atılması gibi hususları yapanlardan parkta kalış süresine göre hesaplanacak ücret yüzde 100 zamlı alınacak. Ödeme yapıldıktan sonra 15 dakika içerisinde otoparktan çıkılmaması halinde 15 dakika üzeri süre tarifeye göre ücretlendirilecek. Otopark işletmecileri; DHMİ'ne bilgi verilmesi kaydıyla ücretsiz uygulama ya da tarife altı indirim yapabilecek.