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Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi

Bedelli askerliğe ilişkin celp ve sevk tarihleri www.turkiye.gov.tr adresinden açıklandı.

Güncel / 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:34
Bedelli askerlikte son dakika gelişmesi

Bedelli askerlik celp dönemleri MSB ASAL sonuç sorgulama adresinde açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada kasım sonu ve aralık başı ifadelerini kullanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu kez 19-25 Kasım tarih aralığını işaret etmişti.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet üzerinde bulunan ilgili link üzerinden sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek olan adaylar hangi celp döneminde gideceklerini bu hafta sorgulayabilecek. e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne “ASAL bedelli sınıflandırma sonuç sorgulama” yazan kişiler Milli Savunma Bakanlığı'na ait bu hizmeti kullandıkları takdirde celp dönemlerini ve gidecekleri yeri öğrenebilecek.


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