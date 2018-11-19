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Bakan açıkladı: Dev projeden ilk gaz akışı 2019 yılı sonunda başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez TürkAkım'da ilk gaz akışının 2019 yılı sonunda gerçekleşeceğini söyledi.

Ekonomi / 19 Kasım 2018 Pazartesi 13:58
Bakan açıkladı: Dev projeden ilk gaz akışı 2019 yılı sonunda başlayacak

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dönmez şunları söyledi:

'Türkakım ile birlikte gaz Rusya'dan doğrudan Türkiye'ye gelecek. İlk gaz akışı 2019 yılı sonunda gerçekleşecek.

Bölgesel ticaret merkezi fırsatı doğuyor. Avrupa'ya geçişten ücret alınacak. Proje kaynak çeşitliliği açısında önemli.'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımları ile düzenlenen 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni' bugün İstanbul'da yapılacak.

Rusya Devlet BaşkanıGaz AkışıRecep Tayyip Erdoğan


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