Emniyet müdüründen kızına ceza yazan polise takdirname

Tekirdağ'a atandığı günden itibaren başta uyuşturucu olmak üzere terörle mücadelede büyük başarı sağlayan Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, trafik konusunda hassasiyeti ile takdir topladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızı Gizem Aydın'a, trafikte seyrederken telefonla konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezayı ödeyen Emniyet Müdürü Aydın, cezayı yazan polisi ise takdirname ile ödüllendirdi.



Trafik konusunda hassasiyetini dile getiren Aydın, 'İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor' dedi.



Kaynak : İHA

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