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ABD'de en iyi iş adamı ödülü bir Türk'e verildi

ABD'de iş alanında verilen "en iyi iş adamı" ödülüne bu yıl bir Türk layık görüldü. Bu dalda ödül alan ilk Türk ve Müslüman iş adamı olan Ozan Baran'ın Florida'da 86 tırlık bir filosu bulunuyor.

Ekonomi / 17 Kasım 2018 Cumartesi 10:20
ABD'de en iyi iş adamı ödülü bir Türk'e verildi

Türk iş adamı Ozan Baran, ABD'nin Miami kentinde "en iyi iş adamı" ödülüne layık görüldü.

ABD'de iş alanında verilen Miami Synchronicity 2018 Yıllık Toplantı ve Anahtar Töreni'nin 6'ncısı yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlendi.

Törende Türk iş adamı Quickload şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Baran, "en iyi iş adamı" ödülünü aldı.

17 yıl önce İflas ettikten sonra Miami'deki ablasının yanına 600 dolarla gelen Ozan Baran birçok iş de çalıştıktan sonra kazandığı ilk parayla bir adet tır aldı ve her şeye sıfırdan başladı.

İlk kez bir Türk aldı

Ödülün sembolü olan altın anahtarı Baran'a Miami-Dade Bölgesi Belediye Başkanı Carlos A. Gimenez takdim etti. Gimenez, yaptığı konuşmada, "Miami Synchronicity ödülünü ilk kez bir Türk ve Müslüman aldı. Sizi ve ekibinizi kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." dedi.

Törene, Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Burç Ceylan ve Ozan Baran'ın eşi Süreyya Yalçın Baran da katıldı.

Ozan Baran, yaptığı açıklamada, 1999'da ABD'ye geldiğini, 2005'te ilk nakliye şirketini kurduğunu söyledi.

86 tırı 186 da çalışanı var

Şu anda 86 tırlık bir filoya sahip olduklarını dile getiren Baran, "186 çalışanımız ile Florida eyaletinde önemli bir istihdam ve hizmet sağlıyoruz. Hem depolama hem limandan konteyner alımı işleri yapıyoruz. Şirketimiz önemli firmalarla rekabet eder hale geldi. Şirketimizin hızlı bir şekilde büyümesi ve eyalette sağladığı istihdamdan dolayı yılın en başarılı iş adamı ödülüne layık görüldük." diye konuştu.

Süreyya YalçınBelediye BaşkanıToplantıTürkiyeMüslüman


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