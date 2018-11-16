Meteorolojiden 8 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli, Ağrı,Muş ve Bitlis'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 89 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ili ve çevresi aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 0, diğer illerde sıfırın altında Erzincan, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olarak ölçüldü.



Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 11, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.



Yetkililer, öğle saatlerine kadar kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Kars'ta 20, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Erzincan



Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla yüksek kesimlerde yer alan 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.



Kar yağışı nedeniyle Erzincan merkezde 2, Çayırlı'da 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 20, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapalı.



İl Özel İdareye bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.



Tunceli



Tunceli'de dün etkisin artıran kar yağışının ardandan, Pülümür'de 33, Nazımiye 6 ve Hozat ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.



Belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Ağrı



Ağrı'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.



Karla mücadele ekipleri etkili olabilecek yağışa karşı hazır bekliyor.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nin ulaşıma açık olduğu, ekiplerin olası bir kapanmaya karşı da müdahale için hazırda bekletildiği öğrenildi.



Muş ve Bitlis



Doğu Anadolu Bölgesi'nde Muş ve Bitlis çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Bölgede en düşük hava sıcaklığı Van'da 7, Muş'ta 4, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 2 derece ölçüldü.



Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Hakkari'de 7, Muş'ta 6 ve Bitlis'te 3 derece olacak.



Van Gölü'nün çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, görüşün iyi, yağış anında ise orta derecede olacağı tahmin ediliyor.