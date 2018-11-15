'Yeni İbo' canlı yayında mest etti

Bir videoyla fenomen olan Türkmen inşaat işçisi, canlı yayında söylediği türkülerle mest etti. Müştak Avcı, İbrahim Tatlıses'e benzerliğiyle dikkat çekti.



Habertürk ekranlarına konuk olan Müştak Avcı, hayatını anlattı.



"TATLISES'İ DİNLEYEREK BÜYÜDÜM"



Sesiyle ve görüntüsüyle Tatlıses'e benzeyen Avcı, 'İbrahim Tatlıses'i dinleyerek büyüdüm' dedi. Avcı canlı yayında Tatlıses'i ünlü yapan 'Ayağında Kundura' türküsünü de seslendirdi.



"O SES TÜRKİYE'DEN CEVAP GELMEDİ"



Düğün ve gazinolarda şarkı söyleyip geçimini sağlayan 'Yeni İbo' Muştak Avcı, Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye yarışmasına 4 kez başvurduğunu ancak cevap alamadığını söyledi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel