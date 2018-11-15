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Kaçak hat çekmek isterken elektrik çarptı

Dicle Elektrik’in sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde oturduğu binaya enerji sağlayan ana hattan kaçak yollarla elektrik çekmek isteyen bir kişi, akıma kapılarak yaralandı.

3. Sayfa / 15 Kasım 2018 Perşembe 13:37
Kaçak hat çekmek isterken elektrik çarptı

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.30 sıralarında Dicle Elektrik Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaşlar, Şehitlik Mahallesi 90. Sokak'ta bulunan Elit apartmanına enerji taşıyan ana hatta patlama olduğunu ve bir kişinin yaralandığı şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine ismi geçen bölgedeki elektrik enerjisini kesen Dicle Elektrik ekipleri, hemen olay yerine gitti. Yapılan inceleme sonucunda, F.K. isimli vatandaşın binaya enerji taşıyan ana elektrik kablosundan evine harici yoldan kaçak elektrik çekmek istediği, ancak enerji yüklü kabloyu soyarken yaşanan temas sonucu akıma kapıldığı belirlendi. Evine kaçak elektrik çekmek isterken akıma kaplan F.K. tedavi altına alınırken, Dicle Elektrik ekipleri kopan hattı onardıktan sonra binaya yeniden enerji verdi.



Suç duyurusunda bulunulacak

Bu arada Dicle Elektrik Dağıtım'ın, kaçak elektrik kullanmak isterken akıma kapılan F.K. hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.



Şirket yetkilileri, söz konusu olayın yaşandığı bölgede kısa süre önce ıslahat çalışması yapılarak sayaçların teknolojik donanıma sahip yatay panolara taşındığını belirterek, bu sebeple sayaçtan kaçak elektrik kullanılması imkanının ortadan kalktığını bildirdi. Bu yüzden de bazı vatandaşların kaçak yollarla harici hat çekmeye kalkıştıklarına, son olayda da böyle biri durum yaşandığına dikkat çeken yetkililer, tüketicilerden bir kez daha kaçak elektrik kullanmamalarını istedi.


Kaynak : İHA

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