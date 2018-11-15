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Bakan o sayıyı açıkladı

Suriyeliler operasyonların ardından teröristlerden temizlenen bölgelere geri dönüyor.

Güncel / 15 Kasım 2018 Perşembe 11:34
Bakan o sayıyı açıkladı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'nin çeşitli kentlerine yerleşen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli aileler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönmeye devam ediyor.

278 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür.' açıklamasında bulundu.


Süleyman SoyluTürkiyeFırat KalkanıZeytin DalıSınır Ötesi


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