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Personel Tiyatrosu Cuma Günü perde açıyor

Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatro Topluluğu, 2018-2019 sanat sezonunda perdelerini Sosyal Proje ile açıyor.

Kültür-Sanat / 14 Kasım 2018 Çarşamba 15:43
Personel Tiyatrosu Cuma Günü perde açıyor

Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı Feyzullah Arslan'ın yazdığı, Erkan Altay'ın yönettiği “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı oyun Akdeniz Üniversitesi akademisyen ve idari kadrosundan oluşan Personel Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek. 10. yılını kutlayan Personel Tiyatrosu'nun oynayacağı sezonun ilk oyunu, 16 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Personel Tiyatro Topluluğu Sanat Yönetmeni Erkan Altay; “Bu yıl Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında madde bağımlılığına dikkat çekmek ve yarınlarımız olan gençlerimizin bu kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının önemini vurgulamayı hedefliyoruz” dedi.

Altay, “Günümüzün büyük sorunlarından olan madde bağımlılığının yol açacağı kötü gidişata ailelerin izin vermemesi gerektiğinin öneminin altını çizmek amacıyla hazırdığımız oyunumuzda; Prof. Dr. Günseli Orhon, Dr. Öğr. Üyesi Nusret Demir, İnş. Müh. Yücel Öztürk, Ali Karakuş, Aysun Argun Altay, Arş. Gör. Pınar Zeğerek, Gözde Küreşçi, Okan Dilek, İpek Alaslan Yüksel, Soner Alican Öz, Müh. Cihan Gül, Veysel Dağ ve Elif Düderi rol alıyorlar. Bizlere destek veren Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal´a, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanlarına ve tüm Akdeniz Üniversitesi personeline teşekkür ediyoruz dedi.

Tüm tiyatro sever Antalyalıları ücretsiz olarak sahnelenecek oyunumuza bekliyoruz' ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

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