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O ilimizde hortum dehşeti!

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, güneşli başlayan günde Selinus Sahili’nde bir anda ortaya çıkan iki hortum bir vatandaşı ve bir karavanı metrelerce yukarıya kaldırıp savurdu. Olayda hortuma kapılan 31 yaşındaki Onur Kuş’un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelirken, karavanda ve sahildeki büfelerde maddi hasar meydana geldi.

3. Sayfa / 11 Kasım 2018 Pazar 17:45
O ilimizde hortum dehşeti!
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Güneşli bir pazar gününü fırsat bilerek Selinus Sahili'nde yürüyüş ve piknik yapan vatandaşlar bir anda açıklarda beliren iki hortum nedeniyle neye uğradığını şaşırdı. İlk defa hortum gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak hortumun görüntüsünü çekmeye başladı.

Hortumun yaklaşmasıyla birlikte bir anda başlayan yağmur ve fırtına ise paniğe neden oldu. Sahilde fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar bu kez kuytu bir yer bulmak için yarıştı. Denizden çıkarak sahilde ilerleyen hortum ise yol kenarında park halindeki bir karavanı ve karavan yanında bulunan Onur Kuş'u girdabına aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 20-30 metre havalanan Onur Kuş ve karavan, bir süre sonra farklı noktalara savruldu. Kuş yol kenarına düşerken, karavan, yolun karşı yönüne düştü. Yüksekten düşen Kuş'un yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahalesini arkadaşlarının yaptığı Kuş, çağrılan 112 acil servis ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Olaya şahitlik eden görgü tanıkları ise 'Karavanı ve bu vatandaşı 20-30 metre havada gördüm. Her şey havadaydı. Sonra buraya düştüler. Çok kötüydü. Bizim uyarmamızla ileriden çok vatandaş kaçtı' dedi.

Olay yerine gelen Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de çevredekilerden bilgi aldı. Selinus Sahili'nde büfe işletmecisi olan Sefa Demiral, 'Hortum denizden geldi. Karavanı aldı buraya savurdu. Sonra bu aradan çekip gitti. Bizim üzerimize gelse mahvolurduk' dedi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik ise can kaybının olmamasına şükrederek, 'Hortum denizden gelerek bu boşluktan geçmiş. Çok şükür merkeze inmemiş. Burada bir misafirimiz yaralanmış. Ayağında kırık var. Karavan ve birkaç küçük zararın dışında önemli bir zarar yok. Buna da çok şükür. Gazipaşamıza büyük geçmiş olsun' dedi.

Kaynak : İHA

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