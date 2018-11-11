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Alman ordusu siyasilere suikast planlamış

Almanya'daki Özel Kuvvetler'in suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Ordudaki bazı askerlerin, Fransa Başbakan'ı Emmanuel Macron'dan Alman Die Linke( Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch'a kadar farklı siyasetçilere komplo kurma hazırlığı yapmışlar.

Dünya / 11 Kasım 2018 Pazar 12:49
Alman ordusu siyasilere suikast planlamış

Almanya'da ortaya çıkan bir gerçek herkesi şoke etti. Alman ordusu, siyasiler için suikast planlamış.

Suriyeli sığınmacı kılığına giren ve terör saldırıları planladığı iddia edilen ordu mensubu Franco A. hakkında soruşturma yürüten Alman Federal Kriminal Dairesi, çok daha büyük bir komployu ortaya çıkardı.

Macron'a suikast girişiminin ayrıntıları basına sızdı

Focus'un yayınladığı soruşturma belgelerine göre Federal Kriminal Dairesi görevlileri, Alman ordusuna bağlı Özel Kuvvetler komandolarının ve özel birlik askerlerinin siyasetçilere suikast düzenlemeye hazırlandığını gösteren bulgulara ulaştı.

Suikast listesindeki isimlerin tamamı henüz açığa çıkarılmasa da, Die Linke'nin (Sol Parti) Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch ilk sırada yer alıyor. Söz konusu grubun hoşnut olmadıkları tüm siyasetçileri aynı gün aynı yerde toplayarak infaz etmeyi planladığı kaydedildi.

Kendilerine 'Nordkreuz (kuzey haçı)' ismini koyan komplo hazırlığındaki grubun silah, cephanelik ve yakıt depoladığı belirtilirken grupta yer alan Askeri Karşı İstihbarat Servisi'nde (MAD) görevli bir albayın soruşturmayı durdurmak üzereyken fark edilerek tutuklandığı da vurgulandı.

Alman yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Özgür Demokratlar Parti'li milletvekili Agnes Strack-Zimmermann, Federal Meclis'in ilgili komiteleriyle konuya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadığını açıkladı.

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