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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ezan tepkisi

umhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu. Türkçe ezan tartışmalarına değinen Erdoğan, "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır" dedi.

Siyaset / 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ezan tepkisi
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi.' dedi.

Erdoğan, 'Türk milleti, darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmış, sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koymuştur.' diye konuştu.

'Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata, dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia eder. Oysa ki bu değişim iradi değil mecburi bir değişimdir.' ifadesini kullanan Erdoğan, 'Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden Türkçe ezanın savunulabilmesi, milletin değerlerine yönelik husumetin işaretidir.' dedi.

Erdoğan, 'Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun iki yüzü gibidir.' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2023 hedeflerimiz, sadece ekonomide değil, demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelme kararlılığımızı ifade ediyor.' diye konuştu.

CumhurbaşkanıAtatürkTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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