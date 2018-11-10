USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te sevgi gösterisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris'te konaklayacağı otele gelişinde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Siyaset / 10 Kasım 2018 Cumartesi 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Paris'te sevgi gösterisi
Video için tıklayın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e gelen Erdoğan, Charles de Gaulle Havalimanı'ndan konaklayacağı otele geçti.

Peninsula Oteli'nin önünde Erdoğan'ı bekleyen Türk vatandaşları, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da makam aracından inerek, eşi Emine Erdoğan ile kendisini bekleyen Türk vatandaşlarının yanına gitti.



'BİR FOTOĞRAFI BİZE ÇOK GÖRME REİS'

Erdoğan, Türkiye ve Fransa bayrakları ile 'Bir fotoğrafı bize çok görme Reis' ve 'İlk günkü aşkla 16 yıllık muhabbetle hizmete devam' yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türk vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra konaklayacakları otele girdi.

Erdoğan, otelin içinde de kendisini bekleyen Türklerle sohbet etti. Bu sırada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında bulundu.



'AVRUPA'YA GÖSTERMEYE GELDİK'

Otelin önünde toplanan Türk vatandaşları duygularını, 'Onu ne kadar sevdiğimizi bütün Avrupa'ya göstermeye geldik.', 'Tüm gençler toplandık, yanında olmak istiyoruz.', 'Cumhurbaşkanımızı görmeye geldik, onu göreceğiz inşallah.' sözleriyle ifade ettiler. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

CumhurbaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluBirinci Dünya SavaşıDışişleri BakanıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı