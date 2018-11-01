'Suudiler bana ihanet etmedi ama...'

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan seçimlerde Cumhuriyetçileri desteklemek adına konuşacağı Florida'da gerçekleşecek olan miting için ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili Suudi Arabistan'ın rolü ve tutuklanan 18 kişi ile ilgili gelen bir soru üzerine Trump, 'Bana ihanet etmediler ama belki kendilerine ihanet ettiler. Bu işin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz' diye konuştu.



TRUMP'A BASKILAR ARTIYOR



Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı'yı öldürmesi ile ilgili olarak Trump'a yapılan baskılar da artıyor. Florida Senatörü Marco Rubio önderliğinde Cumhuriyetçi senatörler Suudi Arabistan ile yapılan sivil alandaki nükleer görüşmelerin durdurulmasını istedi.



Senatörler Trump'a gönderdikleri mektupta “Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile gelişmeler ve Yemen'de ve Lübnan'da Suudilerle alakalı olaylar Suudi Arabistan'ın şu anki yönetiminin şeffaflığı, sorumluluğu ve adalet yaklaşımı konularında ciddi endişelere sebep olmaktadır” ifadesi yer aldı. Senatörler ayrıca Trump çağrılarına cevap vermez ise Atom Enerjisi Kanununda yer alan bir maddeyi ABD-Suudi anlaşmasını durdurmak için kullanabileceklerini beyan etti.



Rubio'nun yanında mektubu imzalayan senatörler ise Colorado'dan Cory Gardner, Kentucky'den Rand Paul, Nevada'dan Dean Heller ve Indiana'dan Toss Young.



Kaynak : İHA

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