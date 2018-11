Yeni Havalimanı'nın adı İstanbul oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul olacağını açıkladı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



'Bugün iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Havalimanımızın açılışını yapıyoruz. Havalimanının tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 95. kuruluş yıldönümünün gururunu da yaşıyoruz. Endoğnezya'da düşen uçakta ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum.



İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük esere işte bunun için adını 'İstanbul' verdik.



'ATATÜRK HAVALİMANI AYNI İSİMLE HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEK'



Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecek. Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak.







'TÜM ETAPLAR 2028'E KADAR TAMAMLANACAK'



İstanbul Havalimanı'nın ilk etabı 90 milyon yolcu kapasiteli, bu 200 milyona kadar çıkabilecek. Tüm etapların 2028'e kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu havalimanımız 10 yıl boyunca büyümeye devam edecek.



'EKONOMİK BÜYÜKLÜĞÜ 32,4 MİLYAR AVRO'



Kendi enerjisini üreten, çevreci, tabiat dostu ve engelsiz bir proje olan havalimanımızdaki hizmetler için 120 bin kişi görev yapacak. Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz yoluyla alternatifli ulaşım imkanları sağlanacak. Bu proje yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. Devlete ödenecek 22,1 milyar avro olmak üzere. Toplam 32,4 mliyar avro ekonomik büyüklüğü ifade ediyor.







'DÜNYADA ÖRNEK OLACAK PROJE'



Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanı'nı sadece ülkemize değil, bölgemize ve dünyaya yaptığımız bir büyük hizmet olarak görüyoruz. Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir.



'YÜZDE 40 TASARRUF SAĞLAYACAK'



Atılımlarla, havacılık sektörümüzün cirosu 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselmiştir. Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak faaliyet gösterecektir.



'KITALAR ARASI UÇUŞ GÜZERGAHLARI DEĞİŞECEK'



İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergahları da büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa edilmiş olması tesadüfi değildir.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan özel uçak 'CAN', saat 16.25'te İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı.



Erdoğan'ı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına ulaştı.



İLK BİLET ERDOĞAN'A



Daha sonra terminal binasına geçen Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a günün anısına biniş kartı verdi.







Açılış konuşmasını meclis başkanı Binali Yıldırım yaptı. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



YILDIRIM: EN BÜYÜK TEBRİĞİ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞAN İŞÇİLER HAK EDİYOR



Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Yeni Havalimanı'nın açılışında açıklamalarda bulundu.



Yıldırım, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu havaalanının yapılışı sırasında her alanında bulunan biri olarak gurur duyuyorum. Bu harikulade eseri meydana getirmek için İGA'nın içinde yer alan Cengiz, Kolin ve Limak gruplarına teşekkür ediyor, emekleri için kutluyorum. Karşılaştıkları zorluklar karşısında kararlılıkla çalıştılar. Bu eserin isimsiz kahramanları, mimarlar, mühendisler, gece gündüz demeden çalışan işçilerimiz, emekçilerimizdir. En büyük tebriği onlara ediyor, alkışlarınızı istiyorum.' dedi.



2011'DEKİ ANISINI ANLATTI



'Yüreğimizi coşturan, heyecanımızı artıran böyle bir eser milletimiz onurudur' diyen Yıldırım, 'Dünyada ses getirecek önemli bir eserdir. Teknolojinin son hali bu havalimanında mevcuttur. Projenin gerçekleştirilemeyeceği söylenmişti, kaynak bulunamayacağı söylenmişti. Çalışmaktan usanmadık, inatla murattır diyerek bugünlere ulaştık. Bu alanı havadan incelediğimiz 2011'i dün gibi hatırlarım. 'Burası kömür çıkarılan alan, burası delik deşik oldu, burada havalimanı nasıl olacak?' demiştiniz. Bu araziyi İstanbul'un en güzel havalimanı haline dönüştüreceğiz demiştim. Sağ olun kabul ettiniz. Zorluklar karşısında pes etmek sizin mizacınıza asla uymuyor. 15 Temmuz'da bunu gördük.' diye konuştu.



'CUMHURİYETİN TEMELİNİ BU YAPTIĞIMIZ ESERLE SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ'



Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Attığımız her dımla, yaptığımız her eserle Cumhuriyetin temellerini daha da sağlamlaştırıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne de Cumhuriyetimizi geliştirmek için geçtik. Bu mutluluğa ortak olmak için buraya gelen konuk devlet başkanlarına, konuklara ve aziz milletimize teşekkür ediyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum'







AÇILIŞA KİMLER KATILIYOR?



Açılışa, Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve İletişimden Sorumlu Bakanı, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı), İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı), Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katılıyor.



Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli törende yer aldı.



Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapıldığı alanda hazır bulundu.