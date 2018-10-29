Merkel parti liderliğini ve başbakanlığı bırakıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel siyasi hayatına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.



Merkel aralık ayında partisi Hristiyan Demokratlar'da yapılacak liderlik seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.



Merkel başbakanlıkta görev süresi dolduktan sonra 2021 yılında yeniden yarışmayacağını söyledi.



Dünya siyasetinin önde gelen isimlerinden olan 64 yaşındaki Merkel, 2000 yılından beri CDU'nun genel başkanlık görevini yürütüyor.



EURO KURU DALGALANDI



Merkel'in resmi açıklamasından önce uluslararası basın kuruluşları bu iddiaları dile getirmişti.



İddiaların basına yansımasının ardından euro kuru uluslararası piyasalarda dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. 12.30 itibariyle euro/dolar kuru 1,1361'e kadar indi. Ancak daha sonra Merkel'in başbakanlık dönemini tamamlayacağı ve sadece parti genel başkalnlığını bırakacağının netleşmesi üzerine parite yeniden 1,14'ün üzerine çıktı. Saat 14.10 itibariyle de 1,1413'den işlem görüyor.

Kaynak : İHA

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