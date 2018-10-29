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Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, bakanlar ve parti liderleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni için Anıtkabir'e geldi.

Güncel / 29 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



'Türkiye'nin 95 yılda elde ettiği başarıların bir sembolüdür'

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

'Aziz Atatürk; cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul'daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihi açılış Türkiye'nin gücünün, kararlılığının 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.'



Putin'den Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı tebriği

Kremlin Basın Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhuriyet'in ilanının 95. yıl dönümünü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ettiği belirtildi.

Putin'in Erdoğan'a tebrik telgrafı göndererek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı kaydedilen açıklamada, Putin'in Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz ilk yıllarında iki ülke arasındaki dostane, iyi komşuluk ilişkilerinin temellerinin atıldığını vurguladığı aktarıldı.

Moskova ve Ankara arasında tüm alanlarda başarılı bir şekilde devam eden yapıcı iş birliğine işaret edilen açıklamada, iki ülke ve tüm Avrasya'nın çıkarları için bölgesel ve uluslararası meselelerde etkin iş birliğine devam edildiğinin altı çizildi.

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