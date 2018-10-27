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İsrail Gazze'de 4 katlı bir binayı vurdu

İsrail, Gazze’nin merkezinde inşaat halindeki 4 katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Dünya / 27 Ekim 2018 Cumartesi 09:57
İsrail Gazze'de 4 katlı bir binayı vurdu
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İsrail, savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze'nin merkezine düzenlediği hava saldırısında inşaat halindeki 4 katlı bir binanın tamamen yıkıldığını, çevredeki binalarda büyük hasar meydana geldiğini, ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

İsrail, bu gece Gazze'de Hamas'a ait onlarca mevziye havadan saldırısı gerçekleştirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Gazze'den ülkenin güneyine 30 füze atılmasına karşılık, savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurdu' ifadelerini kullandı.

Filistin yerel kaynakları, İsrail uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında onlarca Filistinlinin yaralandığını duyurdu. İsrail'in saldırısı nedeniyle Gazze'deki Endonezya Hastanesinde ise büyük hasar meydana geldiği kaydedildi. Kaynak : İHA

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