ABD'de silah saldırı!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir sinagoga ayin sırasında saldırı düzenlendi. 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağıran saldırgan 10 kişiyi silahla burarak öldürdü.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayın ardından saldırgan polise teslim oldu. ABD basınında saldırganın, 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağırdığı ileri sürüldü.
TRUMP: ÜLKEMİZDE NELER OLUYOR?
ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Saldırının ''korkunç ve kahredici'' olduğunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, ''Ülkemizde neler oluyor?'' dedi. Şiddetin son bulması gerektiğini ve sinagog korunsa sonucun farklı olacağını belirten Trump, kilise ve sinagogların korunması önerisinde bulundu. Trump, bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.