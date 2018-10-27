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ABD'de silah saldırı!

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bir sinagoga ayin sırasında saldırı düzenlendi. 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağıran saldırgan 10 kişiyi silahla burarak öldürdü.

Dünya / 27 Ekim 2018 Cumartesi 18:06
ABD'de silah saldırı!
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Olayın ardından saldırgan polise teslim oldu. ABD basınında saldırganın, 'Tüm Yahudilerin ölmesi gerekiyor' diye bağırdığı ileri sürüldü.

TRUMP: ÜLKEMİZDE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Saldırının ''korkunç ve kahredici'' olduğunu söyleyen Trump, nefret suçuna dikkate çekerek, ''Ülkemizde neler oluyor?'' dedi. Şiddetin son bulması gerektiğini ve sinagog korunsa sonucun farklı olacağını belirten Trump, kilise ve sinagogların korunması önerisinde bulundu. Trump, bu tür saldırganlara ölüm cezası verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.




'BÜTÜN YAHUDİLER ÖLMELİ' DİYEREK SALDIRDI

Amerikan medyasında saldırganın 46 yaşındaki Robert Bowers olduğu ve saldırı sırasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı yönünde haberler yer aldı. Öte yandan New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.



NETANYAHU: DEHŞET İÇERİSİNDEYİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyı 'vahşice' nitelendirerek, anti-semitik değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, 'Pittsburgh'daki Sinagog'a düzenlenen öldürücü saldırıdan dolayı büyük hüzün ve dehşet içindeyim.' dediği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN KINAMA

Türkiye, ABD'de bir sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün ABD'nin Pittsburgh kentinde bir sinagoga düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Görgü TanığıPolisTwitterPittsburgh


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