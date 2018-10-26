USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Trafikte minibüsçü dehşeti

Bakırköy’de seyir halinde olan yolcu minibüsü şoförüyle otomobil sürücüsü arasında sollama sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü aracını durdurup bir başka şoför arkadaşıyla otomobil sürücüsünü dövdü. Yaşanan o anlar vatandaşlar kamerası tarafından görüntülendi.

3. Sayfa / 26 Ekim 2018 Cuma 13:29
Trafikte minibüsçü dehşeti
Video için tıklayın

Bakırköy, Zuhuratbaba Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförüyle bir başka otomobil sürücüsü arasında ‘sollama' nedeniyle tartışa çıktı. Araçlarının camlarını indiren sürücüler birbirleriyle bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü içerideki yolculara aldırış etmeden aracından inerek otomobil sürücüsünü tartaklamaya başladı.

Bu esnada yoldan geçen başka bir minibüs şoförü de aracından inerek arkadaşıyla bir olup otomobil sürücüsünü darp etmeye başladı.

Bunu gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için büyük bir çaba sarf etti. Duyarlı vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kavganın son bulmasının ardından minibüs şoförünün özel bir araca binerek kavga ettiği otomobil sürücünün peşinden gittiği öğrenildi.




 
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Minibüs Şoförü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı