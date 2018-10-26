Trafikte minibüsçü dehşeti

Bakırköy, Zuhuratbaba Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförüyle bir başka otomobil sürücüsü arasında ‘sollama' nedeniyle tartışa çıktı. Araçlarının camlarını indiren sürücüler birbirleriyle bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü içerideki yolculara aldırış etmeden aracından inerek otomobil sürücüsünü tartaklamaya başladı.



Bu esnada yoldan geçen başka bir minibüs şoförü de aracından inerek arkadaşıyla bir olup otomobil sürücüsünü darp etmeye başladı.



Bunu gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için büyük bir çaba sarf etti. Duyarlı vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kavganın son bulmasının ardından minibüs şoförünün özel bir araca binerek kavga ettiği otomobil sürücünün peşinden gittiği öğrenildi.













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