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Mansur Yavaş aday olacak mı?

2014 yılındaki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mansur yavaş 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerdeki adaylığı hakkında konuştu.

Siyaset / 26 Ekim 2018 Cuma 10:43
Mansur Yavaş aday olacak mı?

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı olarak Melih Gökçek ile yarışan Mansur Yavaş, adaylık konusunda, 'Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor' dedi.

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Mansur Yavaş yerel seçimde adaylığı hakkında konuştu.

ADAY OLACAK MI?

Yavaş yerel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda, 'Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım… Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, “Değilim” desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım' dedi.

Mansur YavaşMurat ÇelikMelih GökçekCumhuriyet


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