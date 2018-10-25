Cemal Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkıyor

Uzmanlarca yapılan incelemeler sırasında Türk yetkililerin, kuyunun suyunun boşaltılması ve içinde detaylı inceleme yapılması talebinde bulundu. Türk heyetin talebine Suudi heyetin yazılı izin talep edilmediği için vermediği belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, konuttaki kuyudan yalnızca su örneği aldığı, Halkalı’da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderdiği belirlendi.



Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma için Türkiye’ye gelen Suudi heyet yapılan çalışmalar sırasında Türk yetkililerin inceleme yaptığı sırada sırayla başında tek tek adam dikerek beklediği ve çalışmaların tamamının saniye saniye kayıt altına aldığı öğrenildi.



Aramalar sırasında Türk yetkililer konsolosluk ve konutta yapılan incelemelerde başkonsolosun makam odasında yoğunlaştığı öğrenildi. Konuttaki odalarım bazı bölgelerinde yeni boya işlemleri yapıldığı ortaya çıktı. Soruşturma heyetindeki güvenlik uzmanları, konsolosluk bahçesinde geçtiğimiz günlerde evrakların yakılarak imha edilmesiyle ilgili ise bu durumum rutin olarak yaptıkları bir eylem olmadığını düşünüyor.Öte yandan, İnterpol aracılığıyla, yurt içinde bulunan bazı kişilerin gördükleri rüyalar üzerinden cesedin çeşitli yerlerde olduğuna yönelik emniyete çok sayıda ihbar geldiği öğrenildi. İhbarları inceleyen emniyet yetkililerine göre gelen tüm ihbarların asılsız olduğu ortaya çıktı. Öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken nişanlısı Hatice Cengiz’e verdiği 2 cep telefonunda geçmişe dönük olarak incelemenin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Kaşıkçı’nın konsolosluğa girdiği güne ait HTS kayıtları da Türk makamlarınca incelemeleye alındığı gelen bilgiler arasında.Soruşturma heyetindeki Suudi yetkililerin başındaki general, altındakilerin ise albay düzeyinde olduğu öğrenildi. Konsolosluk içindeki arızalı kameralar için; Suudi yetkililerin “Kameralar var ama arızalı, canlı izliyoruz” diye cevap verdiği öğrenildi. Ancak polis kameraların kayıt yaptığını tespit etti. Kaynak : İHA

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