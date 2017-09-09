Suriye'de yıllardır devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Aşram Ailesi, İstanbul'a gelerek Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki bir gecekonduya yerleşti. Ailenin 8 yaşındaki çocukları Suriyeli Read Aşram, geçtiğimiz Çarşamba günü ailesine 'Bakkala gidiyorum' diyerek çıktı ve sonra bir daha haber alınamadı. Küçük çocuktan haber alamayan aile, olayı polise bildirdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ve Sultangazi Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ailenin karşısındaki dairede oturan 3 Afgan'dan biriyle çocuğun yan yana görüldüğü bilgisine ulaştı. Asad Khan'ın küçük çocuğu kandırarak evine götürdüğü ve öldürdüğü iddia edildi. Olaydan sonra ortadan kaybolan Asad Khan'ın çalıştığı yeri bulan polis, şüpheliye Ümraniye'deki iş yerinde de ulaşamadı. Ekiplerin daha sonra Ümraniye'de yakalayarak gözaltına aldığı Khan, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Khan'ın konteynere attığı ileri sürülen küçük çocuğun cesedini bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Öte yandan acılı baba konuyla ilgili konuşmak istemezken, çocuğunun cesedinin bulunmasını istedi.











“Afgan adam bulundu şuan, itiraf etti”



Öldürülen küçük çocuğun Suriyeli öğretmeni, “Bu bizim öğrencimiz, gördüm. 3 gün önce kayboldu, sonra bir Afgan adam onu kaçırdı. Afgan adam bulundu şuan, itiraf etti. Bakkaldan bir şey alıyordu, sonra çocukla yürüdü. Sonra onu kaybetti” dedi.



Esnaf Burhan Ördekler ise, “Çocuk buradan birkaç defa geçiyor, 2 gün önce çocuğun elinde cipsi alıyor. Köşedeki kamera çocuğu buraya Afgan'ın aldığını, çocuğu buraya 4-5 kişi getiriyor. Çocuğun buradan çıkışı olmuyor. Şurada bir esnaf arkadaş var. Esnaf arkadaşın el arabasıyla zaten içinde etiket var, beraber buradan ileri doğru gidiyor arabayı yalpalayaraktan. Arabayı ortada yama olduğu için dün polis arkadaşlarımız oradan çıkarttı. Her şeyi çözen şuradaki kamera. Çocuk atik bir çocuktu, efendi, zararsız, her esnafa girer çıkardı. Bu çocuk böyle bir çocuktu” diye konuştu. Öldürülen küçük çocuğun Suriyeli öğretmeni, “Bu bizim öğrencimiz, gördüm. 3 gün önce kayboldu, sonra bir Afgan adam onu kaçırdı. Afgan adam bulundu şuan,etti. Bakkaldan bir şey alıyordu, sonra çocukla yürüdü. Sonra onu kaybetti” dedi.Esnaf Burhan Ördekler ise, “Çocuk buradan birkaç defa geçiyor, 2 gün önce çocuğun elinde cipsi alıyor. Köşedekiçocuğu buraya Afgan'ın aldığını, çocuğu buraya 4-5 kişi getiriyor. Çocuğun buradan çıkışı olmuyor. Şurada bir esnaf arkadaş var. Esnaf arkadaşın el arabasıyla zaten içinde etiket var, beraber buradan ileri doğru gidiyor arabayı yalpalayaraktan. Arabayı ortada yama olduğu için dünarkadaşlarımız oradan çıkarttı. Her şeyi çözen şuradaki. Çocuk atik bir çocuktu, efendi, zararsız, her esnafa girer çıkardı. Bu çocuk böyle bir çocuktu” diye konuştu.