Bahçeli'den destek mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Törenine katıldı. Bahçeli daha sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bahçeli, Ülkemize yönelik terör tehdidi nedeniyle dayanışma ve kardeşlik ruhunu diri tutmalıyız. Birlikte olmazsak dalga dalga üzerimize gelecekler" dedi.



Bahçeli, "Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de hükümetin de yanındayız" şeklinde konuştu.