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Türkiye düşmanı Merkel'in domatesle imtihanı...

Başbakan Merkel, seçim kampanyası sırasında protesto edildi.

Siyaset / 08 Eylül 2017 Cuma 23:17
Türkiye düşmanı Merkel'in domatesle imtihanı...

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in seçim kampanyası çalışması sırasında aracına domates atıldı.

Merkel, 24 Eylül'de yapılacak genel seçimler için partisinin Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Wolgast kentinde düzenlenen mitingine katıldı.

Wolgast polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkel'in aracına, etkinliğin düzenlendiği yere girdiği sırda domates atıldı.

Etkinliğin yapılacağı salonun önünde toplanan ve aralarında aşırı sağcıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi Merkel'i ıslıkladı ve yuhalayarak protesto etti.

Protestocular 'Merkel defol' şeklinde slogan da attı.

Merkel daha önce düzenlenen bazı seçim kampanyaları etkinliklerinde de protesto edilmişti.


Kaynak : AA

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