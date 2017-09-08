Roma dönemine ait tapınağın altından tarih fışkırıyor

Akhisar Belediyesi öncülüğünde Bakanlar Kurulunun kararı ile 2010 yılında başlayan kazı çalışmalarında 7 yıl geride kaldı. Temmuz ayında başlayan çalışmaların alınan özel izinle bu yılsonuna kadar süreceği bildirildi.



Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vekili ve Özel Kalem Müdürü Fatih Baybatur kazı alanında incelemelerde bulundu. Kazı başkanlığını yürüten Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akdeniz, heyete çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Akhisar'da kazılarda Tunç ve Bakır Çağına ait iskanların da belirlendiğine vurgu yapan kazı başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz, “Bu seneki kazılarda hastane höyüğü olarak adlandırılan preseorik yerleşim üzerinde devam ediyoruz. Kazılar sırasında Roma dönemini işaret eden bir tapınak yapısı geçen sene zaten çıkarılmıştı. Bu yapı ile ilgili ayrıntılı çalışmalar yapıldı. Yapının altında Lidya dönemine ait bir yerleşim tespit edildi. Lidya yerleşim döneminin ardından da preseorik devirlere ait buradaki kazı yapılmasının asıl sebebini oluşturan ilk Tunç Çağı ve Bakır Çağı iskanın varlığı belirlendi. Manisa İl Kültür Müdürlüğü ve Akhisar Belediye Başkanlığının büyük gayretleri ile devam eden kazılarda arkeolojinin yanı sıra antropoloji, jeofizik gibi farklı bilim dallarından akademisyen görev yapmaktadır. Kazılar tamamlandığı taktirde Akhisar'da Thyateira (Tepe Mezarı) ardından ikinci bir ören yeri olarak ziyarete açılması programımız dahilinde bulunuyor. Kazıların yanı sıra restorasyon ile ilgili projelerimiz de devam ediyor. Böylece Akhisar kent merkezi antik devirlerden bu yana uzanan kültürel süreç belgelenmiş olacak. Aynı zamanda Akhisar ve Manisa müzelerine birçok eser kazandırıldı. Küçük buluşlar sayesinde de yörenin tarihçesinin anlaşılmasına katkı sağlamış olduk” dedi.

Kaynak : İHA