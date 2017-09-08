Milli sporcu intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyibiye ilçesine bağlı Yakubiye Mahallesi'nde meydana geldi.



Uzakdoğu sporu wushu dalında milli sporcu olan 21 yaşındaki Harun Koyuncu, yalnız olduğu evde kendini iple asarak intihar etti. Harun'un banyoda asılı olduğunu gören aile bireyleri 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri genç sporcunun öldüğünü tespit etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA