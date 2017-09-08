USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Kansızlığa karşı bu besinler birebir

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, ülkemizde demir eksikliği anemisi görülme sıklığının giderek artmaya başladığını söyledi.

Sağlık / 08 Eylül 2017 Cuma 11:51
Kansızlığa karşı bu besinler birebir

Kansızlığın özellikle hamile bayanlarda, çocuklarda ve kadınlarda daha çok görüldüğünü kaydeden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Kansızlığı önlemek için sağlıklı ve doğru beslenmek büyük önem taşıyor. Demir eksikliği anemisi vücudunuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan ve sık görülen bir anemi türüdür” dedi.

Demir düzeylerinin düşük olmasının nedeninin genellikle kan kaybı, kötü beslenme veya besinlerdeki demirin emilmesinde görülen yetersizlik olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, “Demir eksikliğine bağlı kansızlık çocuklarda zeka gelişimini olumsuz yönde etkiler,büyümeyi yavaşlatır ve enfeksiyona yakalanma riskini fazlalaştırır.Bu sebepten dolayı anemide tedavi çok önemlidir. Kansızlık tedavisinde demir kaynaklı besinlerle doğru şekilde beslenmenin önemi büyüktür. Tedavide tüketilmesi gereken bazı besinleri sıralayacak olursak; Kırmızı et, tavuk eti, karaciğer, balık eti, üzüm, pekmez, yumurta, Kuru baklagiller, Yeşil yapraklı sebzeler (Ispanak,tere,pazı gibi...), fındık, susam ve kuru dut. Bu besinlerin C vitamini ile beraber tüketilmesi demir emilimini arttırmanın önemli bir yoludur. C vitamini bakımından zengin olan besinlere örnek vermek gerekirse; portakal, kivi, tatlı kırmızıbiber, yeşilbiber, greyfurt, kavun, çilek, ananas, kıvırcık lahana, mango, brokoli ve tatlı patatestir. Her öğünde karışık yeşilliklerden oluşan bol limonlu salatalar demir emilimini artırır. Yumurtayı menemen tarzında pişirmek ve öyle tüketmek demirin alımını artırmış olur. Çünkü içerisinde kırmızı, yeşilbiber, domates ve soğan olduğu için C vitamini kazandırmış oluyorsunuz. Ispanağı sadece ya da yumurta ile birlikte yemek gerekir. Ispanağı yoğurt ile beraber tüketmek demir emilimini azaltır. Kahvaltıda 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi (yüksek demir içerir) faydalıdır. Kuru baklagiller parça et ya da tavukla pişirildiğinde demir alımı artmaktadır. Demir eksikliği ileri seviye de olan kişiler; kalsiyum yönünden zengin besinleri yemeklerin yanında değil ara öğün olarak tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır. Ayrıca demir alımını azaltmamak için çayı açık ve limon sıkarak içmekte yarar vardır.” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

YumurtaMangoDiyetisyenKeçiboynuzu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı