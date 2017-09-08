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CHP'den şikayet turu

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'yi şikayet için Avrupa yollarına düştü. Türk vatandaşlarıyla buluşmak isteyen AK Partili siyasetçilere izin vermeyen Almanya ve Avusturya, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e kucak açtı..

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 22:25
CHP'den şikayet turu

Sadece adında halk adı geçen fakat halktan uzak parti CHP, Türk milletinden tokadı yedikçe Avrupa'ya şikayet yarışına girdi. Almanya'da Türkiye düşmanı SDP'nin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşacak olan CHP'li Özel ardından soluğu Avusturya'da alacak. CHP, Avusturya'nın hükümet ortağı SPÖ ile 10 Eylül'de toplantı düzenleyecek. CHP Avusturya Birliği, Özgür Özel'in toplantıya katılacağını duyurdu.

CHP'DEN TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA İŞ BİRLİĞİ

CHP, iç siyasette köşeye sıkıştıkça ve girdiği her seçimi kaybettikçe kendini Avrupa'ya pazarlamaya çalışıyor. Avrupa'da Türkiye aleyhinde konuşmalar yaparak, kendilerine yer edinmeye çalışan CHP'li siyasetçilerin tutumu 'yeni planlar için Avrupa'dan akıl alıyorlar' yorumlarına neden oldu..


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