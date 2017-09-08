Ankara'nın yeni bulvarı için anlaşma sağlandı

Açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.



Başkan Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'da ODTÜ arazisine yapılacak tünel ve bulvar için ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmanın sağlandığını belirtti.



Gökçek, ODTÜ'nün yanından geçecek yola karşı çıkan Mimarlar Odası'na rest çekerek 'Bu yolu ya yapacağız ya yapacağız.' demişti.





BİLKENT ŞEHİR HASTANELERİ TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İÇİN ODTÜ ARAZİSİNDE YAPILACAK TÜNEL VE BULVAR İÇİN ODTÜ VE ABB ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017