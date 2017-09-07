Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
Kaza Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağrı’dan İzmir’e giden 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemeye gere kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda 112 Acil Sağlık, AKUT ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Sorgun, Akdağmadeni ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı. Kaynak : İHA