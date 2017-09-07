Fatih Portakal: Sorun Erdoğan'da değil muhalefette

FOX Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir.' sözlerini yorumladı.



'SORUN MUHALEFETTE'



Erdoğan'ın vazgeçilmez olmadığını ifade eden Fatih Portakal, Türkiye'deki asıl sorunun muhalefette olduğunu söyledi.



'15 YILDIR LİDER ÇIKARTAMADILAR'



Muhalefetin 15 yıldır bir lider çıkartamadığını söyleyen Portakal, 'Sorun Erdoğan'da değil, sorun muhalefetin lider çıkartamamasında.' diye konuştu.



Fatih Portakal, şunları söyledi: 'Sayın Cumhurbaşkanı siz vazgeçilmez değilsiniz. Siz de fanisiniz. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Türkiye sadece ve sadece size muhtaç değil. İşte burada en önemli sorun ne biliyor musunuz? Muhalefet! 15 yıldır muhalefet.. Bırakın 15 yılı, 2010 yılından beri diyelim.. Doğru dürüst bir siyasetçi, lider dahi çıkartamadı diğer partiler. Ve sorun Erdoğan'da değil. Sorun muhalefetin lider çıkartamamasında.'

