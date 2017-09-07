'Çirkin Kral' Çukurova'da anılacak

Türk sinemasına başta usta oyunculuğu olmak üzere senarist, yönetmen ve yapımcı olarak da çok büyük hizmetler veren Adanalı sinemacı Yılmaz Güney, Çukurova İlçe Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikte anılacak. Adanalı usta sinemacıyı üç yıldır yürüyüş, konser ve söyleşiler yaparak anan Çukurova Beleyesi bu yıl da Çirkin Kral için özel bir etkinlik düzenliyor. Usta sinemacı için ünlü halk ozanı Ali Asker ve şair Taner Nart'ın katılacağı bir program gerçekleştirilecek. Usta sanatçının 33'üncü ölüm yıl dönümü olan 9 Eylül 2017 Cumartesi akşamı Ercan Çetin Doğal Park içerisinde bir şiir ve türkü şöleni gerçekleştirilecek. Etkinliğe Fransa'da yaşayan ünlü halk ozanı Ali Asker sazı ve türküleri, Adanalı şair Taner Nart ise usta şairlerin şiirleriyle geceye katılacak.



Yılmaz Güney'i anmakla yetinmeyeceklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sanatçının adına yakışır sinema günleri ve ayrıca kısa film-belgesel film yarışmalarını içerecek festival yapmayı hedeflediklerini bildirdi. Başkan Çetin, “9 Eylül Cumartesi akşamı 20.00'de Çirkin Kral Yılmaz Güney'e yakışır bir anma etkinliği gerçekleştireceğiz. Anma etkinliği sırasında usta sinemacımızın hayatını ortaya koyan ve özel olarak hazırladığımız bir de jenerik izleyeceğiz. Tüm Yılmaz Güney dostlarını geceye bekliyoruz” dedi.



Kaynak : İHA