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Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Beyaz TV'de yayınlanan Yalnız Değilsin programı eşi tarafından aldatılan kadının isyanına sahne oldu. Aldatılan kadın eşinin birlikte olduğu iddia edilen kadınla kavga etti.

Televizyon / 07 Eylül 2017 Perşembe 14:29
Canlı yayında sinir krizi geçirdi
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Canan Kavraz isimli genç kadın 3 ay evli kaldıktan sonra terk edildiği iddiasıyla Beyaz TV'de yayınlanan Yalnız Değilsin programına başvurdu. 

Genç kadın kocasının kendisini aldattığını giderken de altınları yanında götürdüğünü iddia etti.  

Kavraz ve kocasının birlikte olduğu iddia edilen kadın canlı yayında karşı karşıya gelince kavga çıktı.

Hedefteki kadın iddiaları reddetti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Genç Kadın


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