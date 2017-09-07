Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canan Kavraz isimli genç kadın 3 ay evli kaldıktan sonra terk edildiği iddiasıyla Beyaz TV'de yayınlanan Yalnız Değilsin programına başvurdu.



Genç kadın kocasının kendisini aldattığını giderken de altınları yanında götürdüğünü iddia etti.



Kavraz ve kocasının birlikte olduğu iddia edilen kadın canlı yayında karşı karşıya gelince kavga çıktı.



Hedefteki kadın iddiaları reddetti. Kaynak : Beyaz Gazete Özel