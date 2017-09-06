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Yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını büyüyor. Alevler tahliye edilen Zeytinköy Mahallesi’ndeki evleri de sardı.

3. Sayfa / 06 Eylül 2017 Çarşamba 17:57
Yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı
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Öğlen saatlerinde Muğla merkez Menteşe ilçesi Zeytinköy yakınlarında çıkan orman yangınına 9 helikopter, 3 uçak, arazözler, çok sayıda işçi, köylüler ve Muğla Jandarma Komando Birliği'ne bağlı askerler müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makineleri de destek veriyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de hazır bulunduğu köyde alevlerin köydeki evlere sıçraması sonucu çok sayıda ev yandı. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız da yangın mahallinde söndürme çalışmalarını takip ediyor.

“RÜZGAR NEDENİYLE ALEVLER ÇOK SÜRATLİ YAYILDI”

Öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisiyle etkin müdahaleye rağmen çok süratli yayıldığını belirten Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, “Tüm ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ancak rüzgar nedeniyle yangın çok süratli yayıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Can kaybımız yok. Ancak ne kadar ev yandığı ve telef olan hayvan olup olmadığı konusunda henüz bir rakam veremiyoruz. Köy 270 nüfuslu bir köy. Köyümüz dağınık bir yerleşime sahip. Yangını söndürmek için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

Ekipler alevlerle mücadeleye yoğun bir şekilde sürdürürken, yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.





Kaynak : İHA

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