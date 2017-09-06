Ümit Özdağ'dan şaka gibi FETÖ açıklaması

Ümit Özdağ Halk TV canlı yayınında Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.



Özdağ'ın açıklamalarından satırbaşları;



Halk kendisi partiyi konumlandırdı. Partimiz milli merkez olacak. Kurucular kurulu açıklandığında bu daha iyi anlaşılacak. Kurucular kurulu bütün Türkiye’yi kucaklayan, bütün sorunları aşan bir oluşum olarak tüm Türkiye’ye örnek bir oluşum olacak. Bütün vatanperverler davet edilecek, daha önce hangi partiye oy verdiği önemli değil.



MİLLİ MERKEZDE OLACAĞIZ



Daha önce MHP’de siyaset yapmış olmamız yeni bir MHP kuracağımız anlamına gelmiyor. Farklı bir siyasal eksende tüm Türkiye’yi kucaklayacak bir şekilde milli merkezde olacağız.



HDP'NİN DE OYLARINA TALİBİZ



Biz %50’ye değil %100’e talip olarak yola çıktık.Başka partilere oy vermiş buralarda siyaset yapmış insanlarımızın oyuna talibiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak değerleri ekseninde buluşabiliriz.HDP’yi siyasi parti olarak görmemiz zor çünkü terörle aralarına hiçbir zaman mesafe koyamadılar. Ancak HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın oylarına talibiz.



TEK MODEL ATATÜRK OLACAK



Bizim partimizde herkesin kendini yakın hissettiği tek model Mustafa Kemal Atatürk’tür.



FETÖ'YÜ BİTİRECEK TEK PARTİ BİZİZ



FETÖ’nün üstesinden nasıl geleceğimizi biliyoruz. Dünyada FETÖ’yü bitirebilecek tek parti biziz.



TUTUKLU YARGILAMAYA KARŞIYIZ



İlke olarak tutuklu yargılamaya karşıyız. Bu bir yıldırma operasyonu, hukukla uzaktan yakından ilgisi kalmamış. Bunu bugün savunan kişileri yarın toplumun önünde özür dileyecekler, “Korkuyorduk” diyecekler. Milletvekilini tutukladığınız zaman milletin iradesini de tutuklamış oluyorsunuz.







2019'DAKİ TEK ADAYIMIZ MERAL AKŞENER



Bu bir siyasi hedef olmaz. Biz doğruları anlatmak ve Türkiye’de milli birliği, hukuk devletini kurmak için yola çıktık. Şartlarımız çerçevesinde bizimle birlikte olmak isteyen milletvekilleri olursa kapımız açık. Gerekirse tüm Türkiye’yi dolaşır 100 bin imzayı, 200 bin imzayı tek tek toplarız. Partimizin 2019 adayı Sayın Meral Akşener olacak.



BİZ SEÇİME HAZIRIZ



Biz seçimin her türlüsüne hazırız. Baskın seçim olursa biz hazırız. Dosyalarımız hazır, zihinsel olarak da hazırız. Ne yapacağımızı biliyoruz. İktidar kendini ne zaman rahat hissederse gelsin seçim yapalım.