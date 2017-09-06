Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, 30 Ağustos kabulünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde eğildiğine dair fotoğraf kareleri masaya yatırıldı.



Ömür Varol'dan olay fotoğrafa canlı yayında flaş analiz geldi.



Varol, Olay yaratan fotoğrafta hile var mı? sorusuna yanıt aradı ve değerlendirmelerde bulundu:



'O anda otomatik makineler yüzlerde binlerce kare çekiyor, oradan öyle kareler çıkarısınız ki...



Buna vahim manzara deniyor ya çok daha vahim manzaralar çıkarırsınız. Her olayda böyle.'



'ANLIK BİR EĞİLME HAREKETİ'



Ömür Varol o anların videosunu da ekranlara getirdi. Varol, 'Görüntüde Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıktı gitti. Gayet normal bir hareket değil mi? Karşınızda kim olursa olsun ister Erdoğan ister Kılıçdaroğlu olsun. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var, bir kere makama saygı olmalı. Zaten minik anlık bir eğilme hareketi. Şu eleştiriler biraz hakkaniyetli olmalı. Taraf yok. Aynı hareket Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Bahçeli'ye yapılsın fark etmez. Burada doğruları söylemek zorundayız' ifadelerini kullandı.



'Kadraj oyunuyla manipülasyonun çirkin bir örneği' Kaynak : Beyaz Gazete Özel