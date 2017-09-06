USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Ömür Varol'dan olay fotoğrafa canlı yayında flaş analiz

Ömür Varol'dan olay fotoğrafa canlı yayında flaş analiz... Olay yaratan fotoğrafta hile var mı?

Televizyon / 06 Eylül 2017 Çarşamba 09:46
Ömür Varol'dan olay fotoğrafa canlı yayında flaş analiz
Video için tıklayın

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın, 30 Ağustos kabulünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde eğildiğine dair fotoğraf kareleri masaya yatırıldı.

Ömür Varol'dan olay fotoğrafa canlı yayında flaş analiz geldi.

Varol, Olay yaratan fotoğrafta hile var mı? sorusuna yanıt aradı ve değerlendirmelerde bulundu:

'O anda otomatik makineler yüzlerde binlerce kare çekiyor, oradan öyle kareler çıkarısınız ki...

Buna vahim manzara deniyor ya çok daha vahim manzaralar çıkarırsınız. Her olayda böyle.'

'ANLIK BİR EĞİLME HAREKETİ'

Ömür Varol o anların videosunu da ekranlara getirdi. Varol, 'Görüntüde Zühtü Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıktı gitti. Gayet normal bir hareket değil mi? Karşınızda kim olursa olsun ister Erdoğan ister Kılıçdaroğlu olsun. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var, bir kere makama saygı olmalı. Zaten minik anlık bir eğilme hareketi. Şu eleştiriler biraz hakkaniyetli olmalı. Taraf yok. Aynı hareket Kılıçdaroğlu'na, Demirtaş'a, Bahçeli'ye yapılsın fark etmez. Burada doğruları söylemek zorundayız' ifadelerini kullandı.

'Kadraj oyunuyla manipülasyonun çirkin bir örneği' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteCumhurbaşkanıAnayasa MahkemesiZühtü ArslanRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı